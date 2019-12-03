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В шорт-лист «Уотфорда» входят Марк Хьюз, Сэм Эллардайс и Крис Хьютон

08:14
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«Уотфорд» продолжает поиски нового главного тренера. Руководство клуба провело встречу с бывшим тренером «Атлетика» Хосе Анхелем Зигандой, однако стороны не смогли прийти к согласию, сообщает Sky Sports.

Также переговоры проводились в Роджером Шмидтом и Марселино. Однако руководство «Уотфорда» склоняется к тому, чтобы пригласить британского специалиста. В шорт-лист «шершней» входят Марк Хьюз, Сэм Эллардайс и Крис Хьютон.

В таблице АПЛ команда занимает 20-е место, имея в активе 8 очков.

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