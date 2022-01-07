В Сети удивлены новой статуей Криштиану Роналду на Гоа
00:11
На Гоа (Индия) была установлена статуя форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. Фото опубликовано в Twitter ESPN.
This new Cristiano Ronaldo statue in Goa, India ?? pic.twitter.com/Lkj8NDeTIA— ESPN FC (@ESPNFC) January 6, 2022
Статуя понравилась не всем. Многие пользователи соцсетей отмечают, что она не похожа на футболиста. «Это Роналду?» — спрашивает пользователь под ником Amrita.
Is this Ronaldo??? pic.twitter.com/eiJGiDaC39— Amrita? (@fcbamrita30) January 6, 2022
36-летний португалец в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ» во всех турнирах и забил 14 мячей при трех голевых передачах.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю