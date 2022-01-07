В Сети удивлены новой статуей Криштиану Роналду на Гоа

На Гоа (Индия) была установлена статуя форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. Фото опубликовано в Twitter ESPN.

This new Cristiano Ronaldo statue in Goa, India ?? pic.twitter.com/Lkj8NDeTIA — ESPN FC (@ESPNFC) January 6, 2022

Статуя понравилась не всем. Многие пользователи соцсетей отмечают, что она не похожа на футболиста. «Это Роналду?» — спрашивает пользователь под ником Amrita.

36-летний португалец в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ» во всех турнирах и забил 14 мячей при трех голевых передачах.