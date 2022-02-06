В «Манчестер Сити» рассчитывают продлить контракт с Хосепом Гвардиолой

В «Манчестер Сити» рассчитывают, что главный тренер Хосеп Гвардиола подпишет новый контракт с клубом, сообщает Daily Mirror. Ожидается, что предметные переговоры начнутся по окончании текущего сезона.

Летом 2023 года у испанского специалиста истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити». Тренер неоднократно намекал на то, что он собирается «принять новый вызов в своей карьере» и завершить работу в Англии.

Впрочем, руководство клуба до сих пор верит в пролонгации трудового договора тренера команды. В «Сити» готовы удовлетворить практически любое требование Гвардиолы.