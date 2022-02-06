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Сегодня, 21:15

В «Манчестер Сити» рассчитывают продлить контракт с Хосепом Гвардиолой

Иван Шитик
Корреспондент

В «Манчестер Сити» рассчитывают, что главный тренер Хосеп Гвардиола подпишет новый контракт с клубом, сообщает Daily Mirror. Ожидается, что предметные переговоры начнутся по окончании текущего сезона.

Летом 2023 года у испанского специалиста истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити». Тренер неоднократно намекал на то, что он собирается «принять новый вызов в своей карьере» и завершить работу в Англии.

Впрочем, руководство клуба до сих пор верит в пролонгации трудового договора тренера команды. В «Сити» готовы удовлетворить практически любое требование Гвардиолы.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
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Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
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 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Ливерпуль

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Лестер

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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

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