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Сегодня, 21:01

Фанат «Лестера» напал на игроков «Ноттингем Форрест» прямо на поле

Иван Шитик
Корреспондент
Агрессивный фанат «Лестера» против игроков «Ноттингема».
Фото Twitter

Фанат «Лестера» выбежал на поле по ходу матча 1/16 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форрест».

Мужчина выскочил на поле после очередного гола «Ноттингема». Пока футболисты отмечали взятие ворот, он атаковал их и успел нанести игрокам несколько ударов.

После этого болельщика успели схватить стюарды и увести с поля.

Отметим, что «Лестер» потерпел поражение от «Ноттингема» (1:4) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

ФК Лестер
ФК Ноттингем Форест
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 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
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 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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