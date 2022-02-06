Фанат «Лестера» напал на игроков «Ноттингем Форрест» прямо на поле

Фанат «Лестера» выбежал на поле по ходу матча 1/16 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форрест».

Мужчина выскочил на поле после очередного гола «Ноттингема». Пока футболисты отмечали взятие ворот, он атаковал их и успел нанести игрокам несколько ударов.

После этого болельщика успели схватить стюарды и увести с поля.

Footage of a Leicester City fan attacking Nottingham Forest's players while they celebrated.



(via @ciaran7durham) pic.twitter.com/ErAnEGdqf4 — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022

Отметим, что «Лестер» потерпел поражение от «Ноттингема» (1:4) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.