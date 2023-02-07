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В «МанСити» ожидают, что Гвардиола покинет клуб на момент действия наказания за нарушение финансового фэйп-плей

Руслан Минаев
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

В «Манчестер Сити» ожидают, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола покинет клуб на момент действия наказания за нарушение финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail со ссылкой на Athletic.

По данным источника, об этом свидетельствует и его заявление о том, что он вряд ли сможет оставаться и покинет команду, в случае если вина клуба в махинациях будет доказана.

Испанский специалист возглавляет «горожан» с 2016 года.

Руководство чемпионата заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Источник: Daily Mail
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
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19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
8.02 23:00
МЮ – Лидс
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Манчестер Сити

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