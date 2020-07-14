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Новости   //    Футбол   //    Англия

В клубе АПЛ обнаружен новый случай заражения коронавирусом

21:52

Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в АПЛ после очередного раунд тестирования, сообщается на официальном сайте турнира.

С 6 по 12 июля состоялся 13-й этап тестирования. Проверку прошел 2071 человек из числа игроков и сотрудников команд. Один из тестов оказался положительный. Имя футболиста и его клуб не называются.

Напомним, что чемпионат Англии прерывали из-за пандемии коронавируса, но в июне он был возобновлен.

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