В клубе АПЛ обнаружен новый случай заражения коронавирусом

Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в АПЛ после очередного раунд тестирования, сообщается на официальном сайте турнира.

С 6 по 12 июля состоялся 13-й этап тестирования. Проверку прошел 2071 человек из числа игроков и сотрудников команд. Один из тестов оказался положительный. Имя футболиста и его клуб не называются.

Напомним, что чемпионат Англии прерывали из-за пандемии коронавируса, но в июне он был возобновлен.