В клубе АПЛ обнаружен новый случай заражения коронавирусом
21:52
Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в АПЛ после очередного раунд тестирования, сообщается на официальном сайте турнира.
С 6 по 12 июля состоялся 13-й этап тестирования. Проверку прошел 2071 человек из числа игроков и сотрудников команд. Один из тестов оказался положительный. Имя футболиста и его клуб не называются.
Напомним, что чемпионат Англии прерывали из-за пандемии коронавируса, но в июне он был возобновлен.
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