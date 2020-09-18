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В четвертом раунде Кубка лиги «Челси» может встретиться с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» — с «Арсеналом»

01:04
Результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка лиги. Фото efl.com
Результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка лиги. Фото efl.com

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги. Матчи этой стадии пройдут в конце сентября.

«Линколн Сити» / «Ливерпуль» — «Лестер» / «Арсенал»

«Миллуолл» / «Бернли» — «Манчестер Сити» / «Борнмут»

«Престон Норт Энд» / «Брайтон & Хоув» — «Лутон Таун» / «Манчестер Юнайтед»

«Вест Бромвич Альбион» / «Брентфорд» — «Фулхэм» / «Шеффилд Уэнсдей»

«Флитвуд Таун» / «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» / «Халл Сити»

«Бристоль Сити» / «Астон Вилла» — «Стоук Сити» / «Джиллингем»

«Лейтон Ориент» / «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» / «Барнсли»

«Ньюпорт Каунти» / «Уотфорд» — «Моркамб» / «Ньюкасл Юнайтед»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/2020-2021/playoff/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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