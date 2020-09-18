В четвертом раунде Кубка лиги «Челси» может встретиться с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» — с «Арсеналом»
01:04
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги. Матчи этой стадии пройдут в конце сентября.
«Линколн Сити» / «Ливерпуль» — «Лестер» / «Арсенал»
«Миллуолл» / «Бернли» — «Манчестер Сити» / «Борнмут»
«Престон Норт Энд» / «Брайтон & Хоув» — «Лутон Таун» / «Манчестер Юнайтед»
«Вест Бромвич Альбион» / «Брентфорд» — «Фулхэм» / «Шеффилд Уэнсдей»
«Флитвуд Таун» / «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» / «Халл Сити»
«Бристоль Сити» / «Астон Вилла» — «Стоук Сити» / «Джиллингем»
«Лейтон Ориент» / «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» / «Барнсли»
«Ньюпорт Каунти» / «Уотфорд» — «Моркамб» / «Ньюкасл Юнайтед»
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/2020-2021/playoff/
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