В Англии утверждают, что Аллегри может сменить Артету в «Арсенале»

Новым главным тренером «Арсенала» может стать Массимилиано Аллегри, сообщает The Sun. В таком случае он заменит Микеля Артету.

Указано, что итальянец считается идеальным кандидатом на случай, если «Арсенал» решит сменить тренера. Специалист пока не нашел работу после ухода из «Ювентуса». «Канониры» занимают 14-е место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков в 10 матчах.

53-летний Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Италии и четырежды выиграл Кубок страны. Также до этого он выиграл чемпионат Италии с «Миланом».