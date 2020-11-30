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В Англии могут провести расследование в отношении Кавани за расистский термин в соцсетях

04:51
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может попасть под расследование Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщает Sky Sports.

33-летний уругваец после матча АПЛ против «Саутгемптона» (3:2), где он оформил дубль, опубликовал в сторис Instagram несколько постов от благодарных за победу фанатов. Один из них Кавани сопроводил комментарием «Gracias negrito», в котором можно усмотреть оскорбительный в расовом отношении термин. Позже игрок удалил запись.

«Манчестер Юнайтед» и FA не прокомментировали ситуацию, однако ожидается, что руководство лиги проведет расследование в отношении этой записи.

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