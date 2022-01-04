«Уотфорд» близок к подписанию защитника «Удинезе» Самира

«Уотфорд» близок к покупке защитника «Удинезе» Самира, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны достигли договоренности, 27-летний бразилец должен подписать контракт с английским клубом на три года.

В сезоне-2021/22 Самир провел 19 матчей за «Удинезе», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 5 миллионов евро.