«Уотфорд» близок к подписанию защитника «Удинезе» Самира
09:48
«Уотфорд» близок к покупке защитника «Удинезе» Самира, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны достигли договоренности, 27-летний бразилец должен подписать контракт с английским клубом на три года.
Done Deal! #Samir to #Watford from #Udinese. 3-years contract with #Hornets. #transfers #watfordfc— Nicol? Schira (@NicoSchira) January 4, 2022
В сезоне-2021/22 Самир провел 19 матчей за «Удинезе», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
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