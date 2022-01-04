«Вест Хэм» вступил в переговоры по трансферу Габигола

«Вест Хэм» начал переговоры по покупке нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, известного по прозвищу «Габигол».

По информации источника, 25-летний бразилец заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в лондонском клубе. Сообщается, что футболист следит за играми «молотобойцев» и впечатлен работой главного тренера команды Дэвида Мойеса.

В нынешнем сезоне Барбоза провел 41 матч за «Фламенго», на его счету 29 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 26 миллионоа евро.