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«Вест Хэм» вступил в переговоры по трансферу Габигола

09:35
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«Вест Хэм» начал переговоры по покупке нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, известного по прозвищу «Габигол».

По информации источника, 25-летний бразилец заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в лондонском клубе. Сообщается, что футболист следит за играми «молотобойцев» и впечатлен работой главного тренера команды Дэвида Мойеса.

В нынешнем сезоне Барбоза провел 41 матч за «Фламенго», на его счету 29 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 26 миллионоа евро.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/12040/12508492/gabriel-barbosa-west-ham-hold-talks-over-signing-flamengo-striker-nicknamed-gabigol

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Иван Торопцев все материалы автора

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