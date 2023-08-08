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Сегодня, 16:29

Кайл Уокер принял решение не переходить в «Баварию»

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер решил остаться в команде, несмотря на достигнутую ранее устную договоренность с мюнхенской «Баварией», сообщает The Athletic.

«Бавария» с июня вела переговоры с «горожанами» по поводу трансфера футболиста. Отмечается, что клубы не успели договориться о гонораре.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Сити» предложило игроку новый контракт. По информации источника, Уокер на данный момент размышляет над предложением команды.

Защитник выступает за «Сити» с 2017 года. В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 39 матчей в составе английского клуба во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://theathletic.com/4758078/2023/08/08/kyle-walker-transfer-news-man-city-contract-bayern/
Кайл Уокер
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
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