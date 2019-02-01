"Умный игрок с хорошим ударом". Пюэль - о Тилемансе

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что новичок команды Юри Тилеманс является умным футболистом. 21-летний бельгиец будет выступать за "лис" на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

- Я с нетерпением жду совместной работы с ним, - приводит слова Пюэля Sky Sports. - Он может играть и на позиции бокс-ту-бокс, и создавать хороший баланс в команде для атаки. Он разнообразит нашу игру. Он обладает хорошим ударом, может и забивать, и отдавать передачи. Это умный игрок. Хорошо, что он с нами.

Напомним, Тилеманс перешел в "Лестер" из "Монако". В текущем сезоне он провел 20 матчей за монегасков и забил 5 голов.

"Лестер" занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 32 очка после 24 туров.

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