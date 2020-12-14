Улье умер через несколько дней после операции на сердце

Бывший тренер сборной Франции, «Лиона» и «Ливерпуля» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет.

В воскресенье Улье был выписан из больницы и вернулся домой после проведенной три недели назад операции на аорте. В конце прошлой недели тренер признался, что тяжело перенес операцию, но с ним все будет хорошо, сообщает L'Equipe.

Специалист страдал от проблем с сердцем долгое время. Так, 13 октября 2001 года он был госпитализирован прямо перед матчем «Ливерпуля», который тогда тренировал, с расслоением аорты и с тех пор находился под постоянным надзором врачей. В апреле 2011-го Улье, который в то время тренировал Астон Виллу", снова госпитализировали с приступом — после этого он уже не смог вернуться к тренерской работе.