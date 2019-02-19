Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" сыграл против "Челси" великолепно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Челси" (2:0) назвал игру своей команды великолепной. "МЮ" вышел в четвертьфинал, где сыграет с "Вулверхэмптоном".

- Сегодняшняя игра была великолепной, наша тактика сработала, - приводит ВВС слова Сульшера. - Мы просили полузащитников прессинговать выше и входить в штрафную, все получилось. Игра в обороне во втором тайме была фантастической.

Это грандиозный результат. После матча с "ПСЖ" нам досталось. Сегодня все сыграли так, как мы просили.