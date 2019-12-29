Уле Гуннар Сульшер: «Игроки «МЮ» извлекли урок из неудачи с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой команды в матче чемпионата Англии с «Бернли» (2:0). Это вторая победа «МЮ» за два дня — ранее манкунианцы обыграли «Ньюкасл» (4:1).

— В первом тайме мы были очень хороши, контролировали игру и полностью доминировали, — цитирует ВВС Сульшера. — Было много моментов, хороших атак. Это была отличная игра. Мы хотим продлить этот отрезок. Две победы после неудачи с «Уотфордом» — это отличная реакция футболистов, они извлекают уроки.