Уле Гуннар Сульшер: "Цель "МЮ" - попасть в четверку или тройку АПЛ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что целью его команды в чемпионате Англии является попадание в четверку или тройку по итогам текущего сезона. 46-летний норвежский специалист добавил, что "красные дьяволы" постараются пройти "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Возглавить "МЮ" было моей наивной мечтой. Я всегда хотел нести ответственность за эту фантастическую семью, - приводит слова Сульшера официальный Твиттер "МЮ". - Для меня большая честь получить такое назначение. Я счастлив и польщен. Теперь начинается тяжелая, но приятная работа.

Матчи с "Барселоной" в ЛЧ? Это сложный путь. Перед нами гора, на которую нужно взобраться. Но мы уже покоряли другие горы раньше. АПЛ? Наша цель - попасть в первую четверку или даже тройку.

Напомним, "МЮ" утвердил Сульшера в должности главного тренера в четверг, 28 марта. Он был исполняющим обязанности рулевого "красных дьяволов" с декабря 2018 года.

"МЮ" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 58 очков после 30 туров.

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