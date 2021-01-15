Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Уилшир может вернуться в «Борнмут»

09:21
Теги:

Экс-полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может вернуться в «Борнмут», где выступал на правах аренды в сезоне-2016/17.

Клуб из чемпионшипа предложил 29-летнему англичанину контракт до конца сезона, сообщает Daily Mail.

Последнее время Уилшир тренировался в расположении «Борнмута» и произвел впечатление на главного тренера команды Джейсона Тиндолла.

Последним клубом Уилшира был «Вест Хэм», который он покинул в октябре прошлого года, проведя в текущем сезоне лишь один матч.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир