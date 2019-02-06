Уэйн Руни: "Я все еще могу играть в АПЛ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии , а ныне игрок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни​ полагает, что он все еще сможет поиграть в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports, ссылаясь на CNN Sport.

– Если я честен, знаю качество, я все еще могу играть в АПЛ, – приводит слова Руни CNN Sport. – Я знаю это. Я всегда был уверенным в себе человеком, и поэтому я возлагаю на себя большие надежды. И да, я пришел сюда, надеясь преуспеть. И я думаю, что был сюрприз от людей, которые имеют свое мнение, и это достаточно справедливо, но я никогда не сомневался в себе.

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