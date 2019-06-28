Уэйн Руни: "Хочу стать тренером"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни намерен после окончания карьеры футболиста стать тренером. 33-летний англичанин подчеркнул, что у него уже есть некоторые наработки в этом направлении.

– Да, конечно, я хочу стать тренером, – цитирует Sky Sports Руни. – Шаг за шагом я иду к этому. Почти все уровни прошел. Когда закончу карьеру, посмотрю, какие возможности появятся. У меня даже были кое-какие предложения. Но я еще играю в футбол, и мне это нравится. Посмотрим, будут ли предложения, когда закончу карьеру.