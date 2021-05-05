Футбольная ассоциация Англии аннулировала красную карточку защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора в матче 34-го тура премьер-лиги против «Лестера» (1:1). Таким образом, его дисквалификация на один матч отменена, и он сможет выйти на поле в следующей игре против «Ливерпуля».

Футболист был удален за фол против форварда «Лестера» Джейми Варди на 10-й минуте. Несмотря на удаление, «святым» удалось избежать поражения.

Матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится 8 мая. Начало в 22.15 по московскому времени.