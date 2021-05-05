Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Удаление Вестергора в матче «Саутгемптон» — «Лестер» аннулировано

19:09
Теги:

Футбольная ассоциация Англии аннулировала красную карточку защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора в матче 34-го тура премьер-лиги против «Лестера» (1:1). Таким образом, его дисквалификация на один матч отменена, и он сможет выйти на поле в следующей игре против «Ливерпуля».

Футболист был удален за фол против форварда «Лестера» Джейми Варди на 10-й минуте. Несмотря на удаление, «святым» удалось избежать поражения.

Матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится 8 мая. Начало в 22.15 по московскому времени.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар-2» станет прощальным для Корниленко
Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
Мутант на лыжне. У этого спортсмена-оленевода допинг был в крови
Гвардьола гордится выходом в финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд