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«Ливерпуль» делал предложение Алабе, но защитник хочет играть за «Реал»

19:58
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Защитник «Баварии» Давид Алаба сменит клуб летом. Наибольший интерес к австрийскому футболисту проявлял «Ливерпуль», который всеми способами пытался уговорить Алабу, но Давид всегда мечтал выступать в Испании, поэтому принял решение перейти в «Реал», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В мадридском клубе Алаба будет зарабатывать порядка 12 миллионов евро в год. Контракт еще не подписан, стороны ждут конца сезона.

Напомним, что соглашение 28-летнего защитника с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года, таким образом, «Реалу» футболист достанется бесплатно. Алаба выступал за мюнхенцев с 2008 года.

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