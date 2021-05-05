«Ливерпуль» делал предложение Алабе, но защитник хочет играть за «Реал»
19:58
Защитник «Баварии» Давид Алаба сменит клуб летом. Наибольший интерес к австрийскому футболисту проявлял «Ливерпуль», который всеми способами пытался уговорить Алабу, но Давид всегда мечтал выступать в Испании, поэтому принял решение перейти в «Реал», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
В мадридском клубе Алаба будет зарабатывать порядка 12 миллионов евро в год. Контракт еще не подписан, стороны ждут конца сезона.
Напомним, что соглашение 28-летнего защитника с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года, таким образом, «Реалу» футболист достанется бесплатно. Алаба выступал за мюнхенцев с 2008 года.
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