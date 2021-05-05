Матчи двух последних туров сезона АПЛ пройдут со зрителями

Английская премьер-лига на официальном сайте 5 мая объявила, что два последних тура нынешнего сезона пройдут со зрителями на трибунах.

Такой расклад возможен, если британское правительство ослабит коронавирусные ограничения. При этом число фанатов в любом случае будет ограничено — на трибуны пустят только поклонников домашних команд.

На стадионы пустят только ограниченное число болельщиков. После консультаций с клубами решено, что болельщики гостевых команд не смогут посетить игры из-за технических проблем лиги и необходимости обеспечить последовательный подход.