Матчи двух последних туров сезона АПЛ пройдут со зрителями
18:21
Английская премьер-лига на официальном сайте 5 мая объявила, что два последних тура нынешнего сезона пройдут со зрителями на трибунах.
Такой расклад возможен, если британское правительство ослабит коронавирусные ограничения. При этом число фанатов в любом случае будет ограничено — на трибуны пустят только поклонников домашних команд.
На стадионы пустят только ограниченное число болельщиков. После консультаций с клубами решено, что болельщики гостевых команд не смогут посетить игры из-за технических проблем лиги и необходимости обеспечить последовательный подход.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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