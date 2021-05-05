Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Матчи двух последних туров сезона АПЛ пройдут со зрителями

18:21
Теги:

Английская премьер-лига на официальном сайте 5 мая объявила, что два последних тура нынешнего сезона пройдут со зрителями на трибунах.

Такой расклад возможен, если британское правительство ослабит коронавирусные ограничения. При этом число фанатов в любом случае будет ограничено — на трибуны пустят только поклонников домашних команд.

На стадионы пустят только ограниченное число болельщиков. После консультаций с клубами решено, что болельщики гостевых команд не смогут посетить игры из-за технических проблем лиги и необходимости обеспечить последовательный подход.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о госпитализации певицы
Женщина отправила бывшему отравленную курицу, но умер сын курьера
Яна Кошкина рассказала о неожиданной связи с женатым Богомоловым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное