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Сегодня, 16:16

Тухель высказался об увольнении Поттера из «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новость об увольнении Грэма Поттера из «Челси».

«Вчера вечером я очень поздно увидел новости об этом. Так совпало, что в этот момент я только начал работать в «Баварии». Мне действительно нравилось в «Челси», я завел там много друзей на всю жизнь. Но клуб сильно изменился, так что на самом деле это решение не вызвало у меня больших эмоций», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

Тухель работал в «Челси» с 2021 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов.

Вчера, 2 апреля, синие объявили об отставке Грэма Поттера.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 4 : 1
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 2 : 1
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 3 : 3
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 1
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 0 : 2
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 1 : 0
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 2 : 0
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 27 1 4
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