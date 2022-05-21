Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:11

Тухель рассказал о будущем Кепы в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что рад иметь в составе двух сильных вратарей: Эдуарда Менди и Кепу Аррисабалагу. Испанский голкипер недоволен малым количеством игрового времени.

«Это зависит от того, чего он хочет и каковы его планы. Я знаю, что для нас большая честь иметь Эду и Кепу в нашей команде, но я также точно знаю, что Кепа недоволен ситуацией, потому что он заслужил больше игрового времени, и он может быть сильным основным голкипером. Он перешел в команду в качестве основного вратаря, поэтому ситуация непростая. Он был фантастическим командным игроком с первого дня и никогда никого не подводил.

Мы еще не общались с ним, но я знаю, что тренеры вратарей сейчас ведут эти разговоры, а также мы не торопимся в плане переговоров с ним и размышлений о том, что лучше и каковы возможности. Как тренер я, конечно, очень рад, что у меня в составе два сильных голкипера, так что посмотрим», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/05/20/tuchel-discusses-kepa-s-future--thanks-fans-for-his-new-banner-a
Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп подтвердил уход Ориги

Тухеля тронул баннер фанатов «Челси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости