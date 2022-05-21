Тухель рассказал о будущем Кепы в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что рад иметь в составе двух сильных вратарей: Эдуарда Менди и Кепу Аррисабалагу. Испанский голкипер недоволен малым количеством игрового времени.

«Это зависит от того, чего он хочет и каковы его планы. Я знаю, что для нас большая честь иметь Эду и Кепу в нашей команде, но я также точно знаю, что Кепа недоволен ситуацией, потому что он заслужил больше игрового времени, и он может быть сильным основным голкипером. Он перешел в команду в качестве основного вратаря, поэтому ситуация непростая. Он был фантастическим командным игроком с первого дня и никогда никого не подводил.

Мы еще не общались с ним, но я знаю, что тренеры вратарей сейчас ведут эти разговоры, а также мы не торопимся в плане переговоров с ним и размышлений о том, что лучше и каковы возможности. Как тренер я, конечно, очень рад, что у меня в составе два сильных голкипера, так что посмотрим», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.