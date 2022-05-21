Тухеля тронул баннер фанатов «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что его очень тронул баннер фанатов «синих». На этой неделе перед матчем с «Лестером» болельщики растянули полотно с изображением тренера.

«Я был очень счастлив. Мне никогда не посвящали какие-либо баннеры, и я смотрел на баннер Мэйсона Маунта, пока мне кто-то не сказал, что с другой стороны есть еще один баннер. Это очень приятно, большое спасибо. Я сделаю все возможное, чтобы заслуживать это», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Перед последним туром в сезоне «Челси» идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.