Маркос Алонсо не был включен в заявку «Челси» на матч с «Эвертону» по решению тренерского штаба

Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону». Он не был включен в заявку на матч 1-го тура АПЛ против «Эвертона», чтобы не рисковать здоровьем игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами о переходе 31-летнего испанца идут хорошо. Стороны уверены, что сделка будет закрыта.

При этом условия личного контракта каталонский клуб и Алонсо согласовали еще несколько месяцев назад.

В прошедшем сезоне Алонсо забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.