Тухель поделился планами «Челси» на летнее трансферное окно

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чего ждет от предстоящей трансферной кампании лондонского клуба.

«Мы уже отстаем от других клубов, так как они могу подписывать игроков, но мы постараемся сказать свое слово. Как только санкции будут сняты, нам нужно начать действовать максимально расторопно и грамотно. Впереди еще много работы, но уже можно отметить признаки прогресса», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Перед последним туром в сезоне «Челси» идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В скором времени несколько игроков команды покинут клуб.