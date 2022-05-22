Рангник рассказал, что думает об игре Роналду в «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник, которого в ближайшее время сменит Эрик тен Хаг, похвалил форварда команды Криштиану Роналду.

«Я вообще не виню Роналду, он отлично справлялся в играх, но он не является прессингующим монстром. Даже когда он был молод, он не кричал: «У соперника мяч, как можем отобрать его». На одном этапе нам пришлось идти на компромиссы, и мы так и не нашли правильного баланса между тем, что нам нужно с мячом и без мяча», — цитирует Рангника Sky Sports.

Роналду в этом сезоне провел 39 матчей, набрав 24 гола и став лучшим бомбардиров «МЮ» в текущем сезоне. Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице перед последним туром АПЛ.