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Тухель назвал заслуженной победу «Челси» над «Ливерпулем»

07:46
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Мы играли храбро, создавали моменты, не теряли внимания и заслужили победу над «Ливерпулем». Это была отличная командная работа. Мы идем шаг за шагом, нет времени отдыхать и праздновать», — цитирует Goal Тухеля.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 47 очками в 27 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/we-played-with-courage-tuchel-expresses-delight-after/13qcz97t654ya1sk6viyha7f88

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