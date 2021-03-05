Тухель назвал заслуженной победу «Челси» над «Ливерпулем»
07:46
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Мы играли храбро, создавали моменты, не теряли внимания и заслужили победу над «Ливерпулем». Это была отличная командная работа. Мы идем шаг за шагом, нет времени отдыхать и праздновать», — цитирует Goal Тухеля.
«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 47 очками в 27 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/we-played-with-courage-tuchel-expresses-delight-after/13qcz97t654ya1sk6viyha7f88
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