Клопп назвал серьезным ударом поражение «Ливерпуля» от «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Все решило индивидуальное мастерство Мэйсона Маунта. Игра была равной, интенсивной. У нас было больше моментов, у Мане был отличный шанс, было много других случаев, когда мы не забили. Мы пропустили гол, допустили ошибку. С тем владением мяча, которое было у нас, нужно было создавать больше моментов. Все было хорошо до последнего паса. Это серьезный удар, но еще не конец», — цитирует Goal Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в чемпионате Англии с 43 очками в 27 матчах. Поражение от «Челси» стало для мерсисайдцев пятым подряд на своем поле. «Ливерпуль» проиграл пять домашних матчей подряд впервые за 129-летнюю историю клуба.