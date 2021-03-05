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Клопп высказался о пятом подряд поражении на «Энфилде»

08:56
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об очередном поражении команды на домашнем стадионе. Накануне мерсисайдцы проиграли «Челси» (0:1) в 29-м туре АПЛ.

«Нельзя сказать, что у нас возникают проблемы только дома. Дело не в «Энфилде», это общая проблема. В ключевых моментах мы должны лучше играть, проявлять себя, но нам не всегда это удается», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в чемпионате Англии с 43 очками в 27 матчах. Поражение от «Челси» стало для мерсисайдцев пятым подряд на своем поле. «Ливерпуль» проиграл пять домашних матчей подряд впервые за 129-летнюю историю клуба.

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