Клопп высказался о пятом подряд поражении на «Энфилде»
08:56
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об очередном поражении команды на домашнем стадионе. Накануне мерсисайдцы проиграли «Челси» (0:1) в 29-м туре АПЛ.
«Нельзя сказать, что у нас возникают проблемы только дома. Дело не в «Энфилде», это общая проблема. В ключевых моментах мы должны лучше играть, проявлять себя, но нам не всегда это удается», — цитирует Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» занимает 7-е место в чемпионате Англии с 43 очками в 27 матчах. Поражение от «Челси» стало для мерсисайдцев пятым подряд на своем поле. «Ливерпуль» проиграл пять домашних матчей подряд впервые за 129-летнюю историю клуба.
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