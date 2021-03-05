Клопп высказался о пятом подряд поражении на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об очередном поражении команды на домашнем стадионе. Накануне мерсисайдцы проиграли «Челси» (0:1) в 29-м туре АПЛ.

«Нельзя сказать, что у нас возникают проблемы только дома. Дело не в «Энфилде», это общая проблема. В ключевых моментах мы должны лучше играть, проявлять себя, но нам не всегда это удается», — цитирует Клоппа Sky Sports.