Трой Дини может перейти из «Уотфорда» в «Вест Бромвич»

Руководство «Вест Бромвича» хочет пригласить в команду в текущее трансферное окно нападающего «Уотфорда» Троя Дини, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «дрозды» хотят переманить английского футболиста возможностью вновь выступать в АПЛ, так как «шершни» опустились в Чемпионшип. Новичок АПЛ намерен арендовать 32-летнего англичанина, одного из самых высокооплачиваемых игроков в составе «Уотфорда».

Напомним, Дини защищает цвета «Уотфорда» с 2010 года, проведя в футболке команды более 400 матчей.