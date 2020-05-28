Трой Дини: «Мне писали: «Надеюсь, твой сын заразится коронавирусом»»

Капитан «Уотфорда», нападающий Трой Дини рассказал о том, что ему писали в социальных сетях после того, как он объявил о нежелании посещать тренировки на клубной базе в связи с пандемией коронавируса. Дини объяснял это тем, что не хочет заразить инфекцией своего 5-месячного сына и остальных членов семьи.

— Я читал комментарии, видел, как люди писали мне: «Надеюсь, твой сын заразится коронавирусом, — приводит CNN слова Дини. — Это самый тяжелый момент. Если ответить таким персонажам, то они сразу ухватятся за тебя и будут продолжать писать то же самое. Сейчас всех волнует психическое здоровье, все говорят: «Высказывайтесь, говорите о своих беспокойствах как можно громче». Мы с Дэнни Роузом высказались по поводу наших опасений из-за коронавируса, а нас просто уничтожили за это.