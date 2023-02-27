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Сегодня, 21:16

Три клуба АПЛ предлагают 40 миллионов евро за полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио» летом.

Как сообщает CalcioMercato, агент игрока получил предложения от «Арсенала», «Ньюкасла» и «Вест Хэма», которые готовы заплатить за 28-летнего игрока около 40 миллионов евро.

Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 30 июня 2024 года. Он выступает за команду с конца лета 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 6 голов и 8 результативных передач в 30 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лацио
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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Фулхэм – Вулверхэмптон
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