Три клуба АПЛ предлагают 40 миллионов евро за полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио» летом.

Как сообщает CalcioMercato, агент игрока получил предложения от «Арсенала», «Ньюкасла» и «Вест Хэма», которые готовы заплатить за 28-летнего игрока около 40 миллионов евро.

Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 30 июня 2024 года. Он выступает за команду с конца лета 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 6 голов и 8 результативных передач в 30 матчах за «Лацио» во всех турнирах.