Тренер «Шеффилд Юнайтед»: «Спустя несколько часов и пару бутылок пива вернемся к матчу с «МЮ»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в матче чемпионата Англии. Его команда вела со счетом 2:0 до 72-й минуты, затем пропустила трижды и снова сравняла счет на последних минутах, причем потребовалась проверка гола с помощью ВАР.

— Немного разочарован тем, как пропустили первый гол, позволив «МЮ» вернуться в игру, — цитирует ВВС Уайлдера. — Мы же не в третьем дивизионе. Если тут немного утратишь энергию, соперник все перевернет. Первые 70 минут мы провели хорошо, играли комфортно, все контролировали. Счет 2:0 позволял держать все под контролем. Поэтому немного расстроены. Но спустя несколько часов и пару бутылок пива мы вернемся к этому.

ВАР при третьем голе? Мы уже праздновали. Ведь забили на последней минуте. Кто-то сказал, что гол может быть отменен. Это немного скрадывает момент.