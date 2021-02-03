Тренер «Саутгемптона» назвал ужасным поражение 0:9 от «МЮ»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 0:9.

«Минус один игрок после трех минут игры против такого соперника, -цитирует BBC Хазенхюттля. — Поздравляю «Манчестер Юнайтед», они не могли остановиться. Вторая красная карточка особенно расстраивает, у нас больше нет игроков. Что я могу сказать? Это ужасно. Но мы поднялись после прошлых 0:9 и должны сделать это снова».

«Саутгемптон» проигрывает со счетом 0:9 второй раз за полтора года: 25 октября команда также пропустила 9 безответных мячей от «Лестера».