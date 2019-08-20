Тренер молодежной команды «Астон Виллы» уволен за грубое обращение с воспитанниками

Куратор молодежных программ «Астон Виллы» Кевин Макдональд был уволен со своего поста. Он обвиняется в грубом обращении с воспитанниками, сообщает Sky Sports.

Макдональд проработал в бирмингемском клубе 25 лет. Однако сейчас в его отношении проводится расследование. Ряд бывших воспитанников обвиняет его в грубом поведении, а также «применении физического насилия и вербальных оскорблений».

Расследование началось еще в декабре. Тренер был немедленно отлучен от работой с молодежью. Но официальное увольнение произошло только сейчас.