Рангник: «Манчестер Юнайтед» недостаточно отработали в обороне в матче с «Норвичем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением об игре команды в обороне в матче 32-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» недостаточно отработали в обороне в матче с «Норвичем», — приводит слова Рангника Sky Sports. — Пока соперник рядом, нужно вступать в борьбу, действовать агрессивнее, но мы этого не делали. По моему мнению, пропущенные мячи были слишком простыми. Вероятно, мы — единственная команда в АПЛ, пропускающая такие мячи«.

По словам тренера, «Манчестер Юнайтед» должен был обороняться умнее в прошедшей встрече.

«Было два-три эпизода при переходе из обороны в атаку, когда мы позволяли им выходить три в два или четыре в два. Если честно, соперник мог забить нам раньше. Я не очень доволен нашей игрой без мяча», — сказал он.

После 32 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.