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Рангник: «Манчестер Юнайтед» недостаточно отработали в обороне в матче с «Норвичем»

Рангник недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в обороне в матче с «Норвичем»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением об игре команды в обороне в матче 32-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» недостаточно отработали в обороне в матче с «Норвичем», — приводит слова Рангника Sky Sports. — Пока соперник рядом, нужно вступать в борьбу, действовать агрессивнее, но мы этого не делали. По моему мнению, пропущенные мячи были слишком простыми. Вероятно, мы — единственная команда в АПЛ, пропускающая такие мячи«.

По словам тренера, «Манчестер Юнайтед» должен был обороняться умнее в прошедшей встрече.

«Было два-три эпизода при переходе из обороны в атаку, когда мы позволяли им выходить три в два или четыре в два. Если честно, соперник мог забить нам раньше. Я не очень доволен нашей игрой без мяча», — сказал он.

После 32 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12592113/ralf-rangnick-critical-of-manchester-united-nobody-in-premier-league-concedes-goals-like-this

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2.02
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Норвич
Ральф Рангник
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
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Манчестер Юнайтед

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П
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Трент Александр-Арнолд

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Харри Кейн

Харри Кейн

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Эзри Конса

Астон Вилла

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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