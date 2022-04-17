Клопп: «Ливерпулю» повезло сыграть вничью с «Сити» в АПЛ. В Кубке Англии мы выглядели лучше и заслужили победу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его подопечным повезло сыграть вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 31-го тура АПЛ.

«Я говорил, что «Ливерпулю» повезло сыграть вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ, — приводит слова тренера официальный сайт «Ливерпуля». — Очко в том матче — большее везение для нас, чем для них. Конечно, дело в мастерстве соперника, но нам нужно было поработать, и мы смогли сделать это. В Кубке Англии мы выглядели лучше и заслужили победу».

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Челси» — «Кристал Пэлас».

После 31 тура АПЛ подопечные Клоппа набрали 73 очка и отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.