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Клопп: «Ливерпулю» повезло сыграть вничью с «Сити» в АПЛ. В Кубке Англии мы выглядели лучше и заслужили победу»

Клопп считает, что «Ливерпулю» повезло сыграть вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его подопечным повезло сыграть вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 31-го тура АПЛ.

«Я говорил, что «Ливерпулю» повезло сыграть вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ, — приводит слова тренера официальный сайт «Ливерпуля». — Очко в том матче — большее везение для нас, чем для них. Конечно, дело в мастерстве соперника, но нам нужно было поработать, и мы смогли сделать это. В Кубке Англии мы выглядели лучше и заслужили победу».

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Челси» — «Кристал Пэлас».

После 31 тура АПЛ подопечные Клоппа набрали 73 очка и отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-reaching-fa-cup-final-beating-man-city-mane-konate-and-more

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Обе забьют - да

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2.02
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» может подписать защитника «Абердина» Рэмси
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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