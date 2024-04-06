Гвардиола: «Де Брейне выиграл для «Сити» матч с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Кристал Пэлас» (4:2) в 32-м туре АПЛ.

«В первом тайме мы совершали ошибки, но мы сделали камбэк. Де Брейне выиграл матч своими действиями — ассистами, голами, да всем. Мы выиграли матч с ним.

Я не знал, что Кевин больше любит забивать голы, чем отдавать передачи, но я продолжаю настаивать на том, чтобы он говорил, что мы должны выигрывать матчи. Несомненно, он выиграл для нас много матчей», — сказал Гвардиола после игры.

Полузащитник Кевин Де Брейне оформил дубль и сделал одну голевую передачу.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 70 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Ливерпуль». При этом у «красных» есть один матч в запасе. «Кристал Пэлас» идет 14-м (30 очков).