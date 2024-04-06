«Астон Вилла» и «Брентфорд» сыграли вничью

«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Брентфордом» в матче 32-го тура АПЛ — 3:3.

Хозяева забили первые два гола, отметились — Олли Уоткинс и Морган Роджерс. Гости во втором тайме ответили тремя мячами с 59-й по 68-ю минуту, отличились — Занка Йоргенсен, Брайан Мбемо и Йоанн Висса. В концовке встречи бирмингемцы отыгрались благодаря голу Олли Уоткинса.

«Астон Вилла» набрала 60 очков и занимает 4-е место в таблице АПЛ. «Брентфорд» с 29 очками — на 16-й строчке.

«Вест Хэм» на выезде победил «Вулверхэмптон» — 2:1.

У «молотобойцев» голы забивали Лукас Пакета и Джеймс Уорд-Проуз. У «волков» пенальти реализовал Пабло Сарабия.

«Вест Хэм» с 48 очками занимает 7-е место в АПЛ. «Вулверхэмптон» с 42 очками — на 11-й строчке.