Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:01

«Астон Вилла» и «Брентфорд» сыграли вничью

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Брентфордом» в матче 32-го тура АПЛ — 3:3.

Хозяева забили первые два гола, отметились — Олли Уоткинс и Морган Роджерс. Гости во втором тайме ответили тремя мячами с 59-й по 68-ю минуту, отличились — Занка Йоргенсен, Брайан Мбемо и Йоанн Висса. В концовке встречи бирмингемцы отыгрались благодаря голу Олли Уоткинса.

«Астон Вилла» набрала 60 очков и занимает 4-е место в таблице АПЛ. «Брентфорд» с 29 очками — на 16-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
06 апр, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:3
Брентфорд

«Вест Хэм» на выезде победил «Вулверхэмптон» — 2:1.

У «молотобойцев» голы забивали Лукас Пакета и Джеймс Уорд-Проуз. У «волков» пенальти реализовал Пабло Сарабия.

«Вест Хэм» с 48 очками занимает 7-е место в АПЛ. «Вулверхэмптон» с 42 очками — на 11-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
06 апр, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:2
Вест Хэм
ФК Астон Вилла
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Читайте также
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «Де Брейне выиграл для «Сити» матч с «Кристал Пэлас»

Гол Гимарайнша принес «Ньюкаслу» победу над «Фулхэмом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
3
 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
4
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 30 15 3 12 43-44 48
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Брайтон 30 11 10 9 51-46 43
10
 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 30 3 6 21 28-80 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.04 14:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 4
6.04 17:00
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 3
6.04 17:00
Эвертон – Бернли
 1 : 0
6.04 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 0 : 1
6.04 17:00
Лутон Таун – Борнмут
 2 : 1
6.04 17:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 2
6.04 19:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
7.04 17:30
МЮ – Ливерпуль
 - : -
7.04 19:30
Шеффилд Юн. – Челси
 - : -
7.04 20:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости