Тренер "Кардиффа": "После случившегося с Салой один или два игрока отказались от перехода"

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок сказал, что команда не смогла найти замену Эмилиано Сале, так как другие футболисты не хотели переходить после трагедии.

- Один или два игрока, с которыми мы вели переговоры, не хотели переходить в таких обстоятельствах,- цитирует специалиста Daily Mail.- Они не хотели переходить после того, что случилось. Это было очень сложное трансферное окно.

Самолет, на борту которого был Эмилиано Сала, пропал с радаров. Его поиски пока не увенчались успехом. Полиция прекратила поиски, так как сочла, что нет шансов найти футболиста и пилота живыми. Родственники игрока собрали деньги на то, чтобы поиски продолжились. Футболист ранее выступал за "Нант".

Ранее известный футбольный руководитель Юрий Белоус сообщил, что после пропажи Салы "Кардифф" хотел подписать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

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