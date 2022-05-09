Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», если тен Хаг захочет видеть его в команде

Стало известно условие, при котором нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов остаться в команду.

Как сообщает The Sun, 37-летний футболист сказал товарищам по команде, что намерен остаться в «МЮ», но только если новый главный тренер Эрик тен Хаг захочет видеть его в клубе.

По данным источника, Роналду не хочет уходить из «МЮ» в сложной ситуации и надеется помочь клубу вернуться в Лигу чемпионов и попытаться выиграть трофей в следующем году.

Португальский футболист в текущем сезоне сыграл за английскую команду 39 матчей во всех турнирах, забил 24 года и отдал три голевые передачи.

В апреле «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее тен Хаг высказывался о роли Роналду в клубе.