"Тоттенхэм" заинтересовался защитником "Сампдории" Андерсеном

22-летний защитник "Сампдории" Йоаким Андерсен попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Il Secolo XIX.

Отмечается, что вице-президент генуэзского клуба Антонио Ромеи в среду летал в Лондон на переговоры со "шпорами", а также, встречался с агентом датчанина Паоло Бусардо.

Английский клуб оценивает Андерсена в 25 миллионов евро и рассматривает его как замену Тоби Алдервейелду, который отказался подписывать новый контракт.

В текущем сезоне Андерсен сыграл 24 матча, в которых отдал одну результативную передачу.

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