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«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

22:02
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В рамках 1/32 финала Кубка Англии состоялся матч «Марин» — «Тоттенхэм». Лондонский клуб не оставил шансов сопернику — 5:0.

Кубок Англии

1/32 финала

«Марин» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:5 (0:4)

Голы: Винисиус, 24 (0:1). Винисиус, 30 (0:2). Лукас Моура, 32 (0:3). Винисиус, 37 (0:4). Девайн, 60 (0:5).

«Тоттенхэм Хотспур»: Харт, Алдервейрелд (Танганга, 46), Доэрти, Дэйвис (Регилон, 71), Родон, Сиссоко (Девайн, 46), Алли (Бэйл, 65), Фернандеш, Уайт, Лукас Моура (Кларк, 65), Винисиус.

Судья: Оливер (Англия).

10 января. Кросби. Стадион «Rossett Park».

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