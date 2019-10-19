«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Уотфорд». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Лондонский клуб ушел от поражения на 86-й минуте, когда отличился Деле Алли.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд» — 1:1 (0:1)

Голы: Дукуре, 6 (0:1). Алли, 86 (1:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Санчес (Сон Хын Мин, 46), Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 71), Алли, Лукас Моура (Ламела, 63), Кейн.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико Фемения, 71), Каткарт, Кабаселе, Доусон, Холевас, Клеверли, Перейра (Хьюз, 84), Чалоба, Дукуре, Уэлбек (Деулофеу, 4).

Предупреждения: Санчес, 13. Сиссоко, 77. Перейра, 84. Алли, 90. Холевас, 90.

Судья: Кавана (Англия).

19 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)

Голы: Ингс, 53 (0:1). Хименес, 61 — с пенальти (1:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Беннетт (Вальехо, 18), Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Доэрти, 46), Хименес, Траоре, Кутроне (Жота, 62).

«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери (Буфаль, 76), Ромеу (Дансо, 82), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс.

Предупреждения: Валери, 10. Хименес, 29. Коади, 45. Вальехо, 68. Бертранд, 90+3.

Судья: Бэнкес (Англия).

19 октября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Астон Вилла» — «Брайтон & Хоув» — 2:1 (1:1)

Голы: Уэбстер, 21 (0:1). Грилиш, 45+2 (1:1). Таргетт, 90+4 (2:1).

«Астон Вилла»: Хитон, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хурихэйн (Трезеге, 63), Грилиш, Макгинн, Накамба, Эль-Гази (Дуглас Луис, 76), Уэсли (Дэвис, 76).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя (Даффи, 70), Данк, Берн, Уэбстер, Гросс, Преппер, Стивенс, Муй, Мопей (Альсате, 81), Конноли (Марч, 46).

Предупреждения: Хурихэйн, 19. Муй, 30. Монтойя, 53. Марч, 87.

Удаление: Муй, 35.

Судья: Кут (Англия).

19 октября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

«Борнмут» — «Норвич» — 0:0

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Рико, Л.Кук, Биллинг, Х.Уилсон (Данджума, 69), Фрэйзер, К.Уилсон, Соланке (Кинг, 62).

«Норвич»: Крул, Годфри (Трибулль, 50), Льюис, Ааронс, Теттей, Ляйтнер (Србени, 90), Амаду, Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 81), Пукки, Буэндия.

Предупреждения: Льюис, 29. Маклин, 68. Смит, 70. Пукки, 86.

Судья: Мэйсон (Англия).

19 октября. Борнмут. Стадион «Дин Корт».

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