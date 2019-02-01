"Тоттенхэм" стал первым клубом в истории АПЛ, который никого не подписал за два трансферных окна

"Тоттенхэм" не совершил ни одной покупки в сезоне-2018/19.

Выходцы из северного Лондона стали первой командой в истории английской премьер-лиги, которая не усилила состав по ходу сезона. Летом ее стан покинули Муса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду.

На данный момент "шпоры" идут третьими в турнирной таблице АПЛ. После 24 туров команда набрала 54 очка, она на семь баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля".

Ближайший матч подопечные Маурисио Покеттино проведут в субботу, 2 февраля. Они встретятся дома с "Ньюкаслом". Начало поединка в 15:30 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

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