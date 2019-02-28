"Тоттенхэм" поддержал фанатов, скандирующих слово "жиды"

Руководство "Тоттенхэма" поддержало фанатов своей команды, использующих в своих кричалках слово "жиды", сообщает AP. Поклонники "шпор" называют себя "армия жидов", поскольку клуб базируется на севере столицы, в котором традиционно жило много еврейских общин. Фанаты не вкладывают в термин "жид" оскорбительное значение, однако это слово, по решению Всемирного еврейского конгресса, носит уничижительный антисемитский смысл.

"Нам всегда было ясно, что наши фанаты (как евреи, так и не евреи) никогда не использовали этот термин как оскорбительный", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

При этом болельщики сегодняшнего соперника "Тоттенхэма" "Челси" уже подвергались санкциям за скандирование этого слова в адрес "шпор". Было решено, что использовалось оно в оскорбительном значении. После этого представитель совета директоров "Челси" Брюс Бак заявил, что использование слова "жид" некорректно для любых болельщиков.