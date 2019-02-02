"Тоттенхэм" обыграл "Ньюкасл" и вышел на второе место

"Тоттенхэм" в матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл "Ньюкасл" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Сон Хын Мин.
"Тоттенхэм" вышел на второе место в таблице, обогнав "Манчестер Сити", которому еще предстоит провести встречу этого тура.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 83.
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Дайер, 89), Ламела (Роуз, 78), Лукас Моура (Льоренте, 60).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Баррека, 86), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 82), Перес.
Предупреждение: Йедлин, 65.
Судья: Марринер (Англия).
2 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".
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